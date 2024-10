Feyenoord boekt eerste uitzege in Champions League sinds 2002

Feyenoord heeft voor het eerst sinds najaar 2002 een uitwedstrijd in de Champions League gewonnen. De Rotterdammers van coach Brian Priske versloegen Girona in Spanje met 3-2. Met de uitzege staat Feyenoord in de middenmoot in de ranglijst van de poulefase, waarin alle clubs acht wedstrijden spelen.

Feyenoord won eind september 2002 met 1-0 van Newcastle United in de groepsfase. Daarna slaagde de club uit Rotterdam er in 2017 en 2023 niet in een uitwedstrijd in de groepsfase te winnen.

Na de forse thuisnederlaag tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen (0-4) won Feyenoord in de Eredivisie nog van NAC Breda, maar bleef afgelopen zaterdag tegen NEC op een gelijkspel steken. Girona, dat verrassend derde was geworden in La Liga, speelde tegen Feyenoord zijn allereerste thuiswedstrijd in het Europees voetbal.

Voorsprong

Girona, dat begon met Donny van de Beek, kreeg de eerste kansen via Viktor Tsyhankov. In de 19e minuut opende David López de score. Hij kreeg de bal voor de voeten na een kopbal van Ladislav Krejci uit een corner en kon van dichtbij binnenschieten. Feyenoord kwam enkele minuten later op gelijke hoogte. Een vrije trap van Igor Paixão richting Quinten Timber werd door Yangel Herrera in eigen doel gewerkt.

Feyenoord kwam daarna op voorsprong doordat Paixão Antoni Milambo met een dieptepass wegstuurde. De 19-jarige middenvelder aarzelde niet en schoot de bal langs doelman Paulo Gazzaniga. De Rotterdammers kregen de kans om verder uit te lopen. Ivan Martin maakte na een fout van de doelman een overtreding op Timber. Ayase Ueda schoot de strafschop echter zwak in en Gazzaniga redde. Bij de Spanjaarden kwam Arnaut Danjuma nog in de ploeg voor de geblesseerd geraakte Tsyhankov.

Winnaar

In de tweede helft misten Ueda en Ibrahim Osman kansen voor Feyenoord. Girona leek gelijk te komen toen een voorzet van Van de Beek via de voet van David Hancko in eigen doel verdween. De VAR oordeel de echter dat de Nederlander buitenspel stond. Girona kreeg een volgende kans omdat doelman Timon Wellenreuther Bojan Miovski neerhaalde. Maar de keeper stopte de strafschop van diezelfde Miovski. Van de Beek zorgde daarna alsnog voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Danjuma, maar bij een schot van Hancko zes minuten later passeerde Krejci zijn eigen doelman: 2-3.

ANP