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Fenerbahçe neemt emotioneel afscheid van Dirk Kuijt ondanks zege op Liverpool

Fenerbahçe neemt emotioneel afscheid van Dirk Kuijt ondanks zege op Liverpool

Voetbal

Vandaag, 10:22

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Dirk Kuijt (46) vertrekt bij Fenerbahçe. De voormalige voetballer van de Turkse topclub was dit seizoen actief als assistent-trainer en stond na het vertrek van hoofdtrainer Ismail Kartal eind oktober twee wedstrijden als interim-trainer langs de lijn. Met de komst van de nieuwe hoofdcoach Emre Belözoğlu komt er een einde aan zijn periode in Istanbul.

Onder leiding van Kuijt verloor Fenerbahçe in de competitie van Göztepe, maar boekte de ploeg vorige week wel een overwinning op Liverpool in de Champions League. De aanstelling van Belözoğlu als nieuwe hoofdtrainer was op dat moment al bekend.

Emotioneel afscheid

Fenerbahçe neemt op de clubwebsite met warme woorden afscheid van de Nederlander. "Ons verhaal in het geel en blauw begon jaren geleden, en de band tussen ons is nooit verbroken", schrijft de club. "Vandaag nemen wij afscheid van u, maar uw plek in deze grote familie zal nooit veranderen."

Kuijt speelde tijdens zijn actieve carrière zelf voor Fenerbahçe. Als trainer was hij eerder werkzaam bij ADO Den Haag, Beerschot en FC Dordrecht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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