FC Utrecht stunt met definitieve terugkeer spits Haller

FC Utrecht heeft Sébastien Haller teruggehaald naar de Domstad. De 31-jarige aanvaller wordt definitief overgenomen van Borussia Dortmund en heeft een contract getekend voor één seizoen.

Utrecht huurde Haller afgelopen januari voor een half seizoen van Dortmund. Na het seizoen keerde de Ivoriaanse spits terug naar de Duitse club.

"Ik ben blij en tevreden", laat Haller via de club weten. "Er is deze zomer de nodige interesse geweest van andere clubs. Maar voor mij was er maar één ideaal scenario en dat was FC Utrecht. We hebben afgelopen jaar gebouwd aan iets moois en daar wil ik langer onderdeel van zijn."

De ploeg van coach Ron Jans verloor afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) en heeft na twee wedstrijden 3 punten.

ANP