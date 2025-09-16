PSV bij start hoofdtoernooi Champions League onderuit tegen Union (1-3)

PSV heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League op pijnlijke wijze verloren. De Belgische kampioen Union was in Eindhoven met 3-1 te sterk voor het elftal van trainer Peter Bosz.

Na een overtreding van Ricardo Pepi in zijn eigen strafschopgebied kreeg Union in de achtste minuut een strafschop. Promise David faalde niet: 0-1. Ruben van Bommel was na een kwartier dicht bij de gelijkmaker, maar de buitenspeler schoot tegen de lat.

Union verdubbelde in de slotfase van de eerste helft de voorsprong. Na balverlies van Pepi kon Anouar El Hadj na een lange solo ongehinderd de tweede treffer binnenschieten.

Een groot offensief van PSV bleef na rust uit. Ismael Saibari kreeg in de 55e minuut een grote kans, maar hij schoot net naast. In de 81e minuut zorgde Kevin Mac Allister uit een hoekschop voor de 3-0. Van Bommel scoorde kort voor tijd tegen.

Bij PSV, dat zondag Ajax ontvangt in de Eredivisie, viel de ingevallen spits Myron Boadu uit met een blessure.

ANP