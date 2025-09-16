Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
PSV bij start hoofdtoernooi Champions League onderuit tegen Union (1-3)

PSV bij start hoofdtoernooi Champions League onderuit tegen Union (1-3)

Voetbal

Vandaag, 20:41

Link gekopieerd

PSV heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League op pijnlijke wijze verloren. De Belgische kampioen Union was in Eindhoven met 3-1 te sterk voor het elftal van trainer Peter Bosz.

Na een overtreding van Ricardo Pepi in zijn eigen strafschopgebied kreeg Union in de achtste minuut een strafschop. Promise David faalde niet: 0-1. Ruben van Bommel was na een kwartier dicht bij de gelijkmaker, maar de buitenspeler schoot tegen de lat.

Union verdubbelde in de slotfase van de eerste helft de voorsprong. Na balverlies van Pepi kon Anouar El Hadj na een lange solo ongehinderd de tweede treffer binnenschieten.

Een groot offensief van PSV bleef na rust uit. Ismael Saibari kreeg in de 55e minuut een grote kans, maar hij schoot net naast. In de 81e minuut zorgde Kevin Mac Allister uit een hoekschop voor de 3-0. Van Bommel scoorde kort voor tijd tegen.

Bij PSV, dat zondag Ajax ontvangt in de Eredivisie, viel de ingevallen spits Myron Boadu uit met een blessure.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.