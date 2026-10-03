Deze bekende voetballers spelen in de Saudi Pro League: live op KIJK

Voor de grote voetballiefhebbers wordt het aanbod in livewedstrijden en samenvattingen in Nederland vanaf nu nóg groter. Streamingsdienst KIJK gaat exclusief én gratis vele wedstrijden in de Saudi Pro League live uitzenden. Dat is de hoogste professionele voetbaldivisie in Saoedi-Arabië, waar onder meer grote internationale voetballers als Cristiano Ronaldo, João Felix en Ivan Toney aan meedoen.

De eerste match die KIJK gaat livestreamen staat al voor de deur, namelijk Al Kholood Club – Al Qadsiah FC op vrijdag 9 oktober.

Mijlpaal in zicht voor Ronaldo

Wat deze divisie zo bijzonder maakt zijn de internationale profs die zich hebben aangesloten, waaronder Ivan Toney en João Felix. Ook Nederlandse namen zullen verschijnen op de Saudi-Arabische velden. Georgino Wijnaldum, Crysensio Summerville en Steven Bergwijn zijn daar enkele voorbeelden van. De wedstrijden waar deze of andere spelers van eigen bodem in te zien zijn zullen op KIJK óók voorzien worden van live commentaar. Ook de Nederlandse middenvelder Tijjani Reijnders doet mee in het toernooi en krijgt daar een megasalaris voor terug. In vier jaar tijd zal hij ongeveer 100 miljoen gaan verdienen.

Toch is de grootste blikvanger waarschijnlijk wel Cristiano Ronaldo, wie momenteel hard op weg is om zijn 1000 e doelpunt als profvoetballer te maken. De kans is dus groot dat hij deze mijlpaal in de Saudi Pro League gaat behalen.

Live en helemaal gratis

Live, gratis, vaak mét commentaar en volop Nederlands én internationaal talent. Wat wil je nog meer? Ga dus snel naar KIJK voor alle extra informatie en de eerste wedstrijd op 9 oktober. Ook voor samenvattingen en highlights ben op de streamingsdienst aan het juiste adres.