Daley Blind stopt na 108 interlands bij Oranje

Voetballer Daley Blind stopt als international. De 34-jarige verdediger van Girona kwam 108 keer uit voor het Nederlands elftal.

"Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken, voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen", schrijft Blind op X. "Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel mooie momenten. Die koester ik."

Blind debuteerde in februari 2013 in een vriendschappelijke interland tegen Italië. Hij begon in 103 wedstrijden van Oranje en viel vijf keer in. Hij maakte deel uit van het Nederlands elftal op de WK's van 2014 en 2022 en van de EK's van 2020 en 2024. Hij was drie keer trefzeker voor Oranje. Ook zorgde hij voor de lange voorzet waaruit Robin van Persie met een duik raak kon koppen tegen Spanje op het WK van 2014.

'Grote eer'

"Een nieuwe, talentvolle generatie dient zich aan en na een goed gesprek met de bondscoach is het tijd om mij volledig te gaan focussen op mijn club en mijn gezin", schrijft de oud-speler van onder meer Ajax en Manchester United. "Nogmaals, het was een grote eer! Het waren geweldige jaren, bedankt bondscoaches, staf, teamgenoten en uiteraard het Oranjelegioen! Ik ga het en jullie missen."

Vier spelers hebben meer interlands op hun naam staan dan Blind. Wesley Sneijder is recordinternational met 134 wedstrijden. Edwin van der Sar heeft er 130 gekeept. Frank de Boer staat op 112 interlands en Rafael van der Vaart op 109.

ANP