Blijft Vitesse bestaan of niet? Na 'Deadline Day' nog veel onduidelijk

Blijft Vitesse bestaan of gaan ze failliet? Veel supporters van de Arnhemse club hebben er slapeloze nachten van deze periode. Maandagnacht om 23.59 uur was de deadline voor de club om de benodigde stukken in te dienen bij de licentiecommissie van de KNVB.

Woensdagochtend is er nog veel onduidelijk over het voortbestaan van Arnhemmers. Maandagmiddag brachten diverse media dat Vitesse gered leek: er lag een principeakkoord klaar wat de club in gedeeld eigenaarschap zou redden. Aan het roer zouden een Amerikaanse en Nederlandse ondernemer komen te staan. De deal was nog niet officieel beklonken, er moesten volgens het AD alleen nog handtekeningen gezet worden.

'Bod van 8 miljoen euro afgeslagen'

Omroep Gelderland meldt dinsdag dat het bod van de twee partijen, dat naar verluidt 8 miljoen euro bedroeg, is afgeslagen door de grootste schuldeiser van Vitesse, de Amerikaan Coley Parry. De omroep meldt bovendien dat de Amerikaanse partij nu is afgehaakt. Het is vooralsnog onduidelijk of de Nederlandse partij die in wilde stappen dat nu, zonder de Amerikaanse inbreng, alsnog van plan is.

Wie is Vitesse-schuldeiser Coley Parry? De 39-jarige Amerikaan Coley Parry werd geboren in Chicago en woont inmiddels in Londen, waar hij ook een kantoor van zijn bedrijf Common Group heeft. Hij heeft in New York een imperium opgebouwd met investeringen in gezondheidszorg, een databedrijf en startende ondernemingen. Eerder dit jaar leek Parry de nieuwe eigenaar van de Arnhemmers te worden, maar de KNVB stak daar een stokje voor. Parry heeft destijds niet kunnen aantonen waar zijn fondsen vandaan komen, wat zijn eigen vermogen is en wie de investeerders van de Common Group zijn, wat de KNVB bracht tot de beslissing de overname te blokkeren. In februari heeft de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal de overname van Vitesse door de Amerikaanse investeringsgroep Common Group van Parry definitief afgewezen. Parry heeft momenteel een lening van 14,3 miljoen euro uitstaan bij de club. De kandidaat-kopers stellen als voorwaarden aan een overname van de Arnhemse club dat die som van tafel gaat of minder zal bedragen. De investeerders willen wél de toekomst van de club in, maar niet 'het verleden financieren'. Parry eist al zijn geld terug.

Eisen van de KNVB

Door de voorlopig geklapte overeenkomst heeft Vitesse nog niet kunnen voldoen aan de eisen van de KNVB. Nog niet het het hele pakket is ingeleverd, meldt de Telegraaf. De krant meldt ook dat het nog maar de vraag is of Vitesse weer uitstel kan krijgen van de licentiecommissie. Als dat niet gebeurt, dan wordt de licentie definitief ingetrokken.

Een antwoord op die vraag kan nog dagen op zich laten wachten, dus blijft het nagelbijten voor mensen die de Arnhemse club een warm hart toedragen.