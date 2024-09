AZ begint Europa League met zege op Zweedse subtopper

AZ is het nieuwe seizoen in de Europa League begonnen met een nipte overwinning op Elfsborg. De formatie van trainer Maarten Martens was in Alkmaar met 3-2 te sterk voor de Zweedse subtopper.

Elfsborg opende halverwege de eerste helft de score via Timothy Ouma. Ruben van Bommel draaide daarna met treffers in de 44e en 50e minuut de achterstand om in een 2-1-voorsprong voor AZ. Simon Hedlund hielp Elfsborg weer langszij, voordat Troy Parrott uit een strafschop in de 74e minuut de 3-2 maakte.

ANP