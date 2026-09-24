Oranje ontsnapt tegen Duitsland bij debuut bondscoach Xavi: 1-1

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond op de valreep een nederlaag tegen Duitsland voorkomen. Oranje kwam in de Johan Cruijff ArenA na 32 minuten op achterstand door een doelpunt van Felix Nmecha. Cody Gakpo maakte in de tweede minuut van de blessuretijd de 1-1.

De wedstrijd was het debuut van Xavi Hernández als bondscoach van Oranje. Voor de aftrap werd de Spanjaard door supporters verwelkomd met een groot spandoek met daarop zijn afbeelding en de tekst "Xavi, welkom".

De supporters van het Nederlands elftal hebben voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League de nieuwe bondscoach Xavi Hernández welkom geheten met een groot spandoek. Beeld: Hart van Nederland

Bondscoach Xavi kreeg al vroeg met een tegenvaller te maken. Brian Brobbey moest in de 34e minuut geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Mexx Meerdink. Brobbey leek last te hebben van een spierblessure aan zijn rechterbeen. Joey Veerman maakte na ruim twee jaar afwezigheid zijn rentree bij Oranje en viel in de 57e minuut in.

Bijzonder debuut Van Bommel

Ook Ruben van Bommel kreeg speelminuten. De 22-jarige aanvaller van PSV maakte in de 82e minuut zijn debuut en zorgde daarmee voor een bijzonder familiefeit. Voor het eerst speelde iemand voor Oranje van wie zowel de vader als de opa ook international waren. Vader Mark van Bommel kwam 79 keer uit voor Nederland, opa Bert van Marwijk één keer.