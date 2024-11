Ajax verslaat ook PSV en houdt kampioensstrijd spannend

Ajax heeft een aantrekkelijke topper tegen PSV met 3-2 gewonnen. De thuisploeg kwam tweemaal terug van een achterstand en zag vervolgens Mika Godts een grote fout van Malik Tillman afstraffen. Zo beleefde Ajax een heerlijke week. De ploeg won woensdag ook bij Feyenoord (0-2).

Ajax bracht de spanning in de top van de Eredivisie terug. De nummer 2 van de ranglijst verkleinde de achterstand op koploper PSV tot 5 punten. De kampioen uit Eindhoven, die in de eerste tien speelronden geen puntenverlies leed, heeft een duel meer gespeeld dan Ajax.

Luuk de Jong kopte PSV in de negentiende minuut op voorsprong, na een hoekschop van Noa Lang. Hij heeft nu in zijn laatste acht duels tegen Ajax gescoord. Davy Klaassen verzorgde in de 44e minuut de gelijkmaker. Ivan Perisic schoot PSV in de 54e minuut naar 1-2. Kian Fitz-Jim zorgde in de 66e minuut voor de gelijkmaker van de thuisploeg.

