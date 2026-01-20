Volg Hart van Nederland
Ajax nog kans op bereiken tussenronde Champions League na winst op Villarreal

Voetbal

Gisteren, 22:57

Ajax heeft bij Villarreal de tweede overwinning (2-1) geboekt in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdamse club van coach Fred Grim houdt door de zege nog een kans op een plaats bij de beste 24 teams. De nummers 9 tot en met 24 in de stand spelen een tussenronde.

Ajax heeft na zeven wedstrijden 6 punten. De ploeg speelt op 28 januari nog thuis tegen Olympiakos.

Tanitoluwa Oluwaseyi opende aan het begin van de tweede helft van afstand de score voor de thuisploeg. Oscar Gloukh bracht Ajax uit een vrije trap op gelijke hoogte. Invaller Oliver Edvardsen schoot op aangeven van Anton Gaaei in de 90e minuut de 2-1 binnen.

