Zo lang mogelijk onder water: fanatieke freedivers in actie in Almere

Het is een adembenemende sport, ook in letterlijke zin: freediven. Bij vrijduiken blijf je zo lang mogelijk onder water op één ademteug. Zondag komen in Almere zestien freedivers uit Nederland, Italië en Engeland samen voor een wedstrijd.

"Je gaat vooral de competitie met jezelf aan", vertelt Remco Roelofs, eigenaar van ABC Dive. Hij organiseert zondag de 'AIDA International Freedive pool competition' in Almere. De deelnemers proberen zo lang mogelijk hun adem in te houden onder water. "Gevaarlijk? Nee, dat is het niet. We hebben veiligheidszwemmers die controleren of alles goed gaat."

Bij freediven kun je zo lang mogelijk drijven of zo ver mogelijk proberen te zwemmen onder water. "Je doet het vooral voor jezelf. Je gaat echt de competitie met jezelf aan om zo ver mogelijk te komen", zegt Remco. Hij vergelijkt het met hardlopen. "Je loopt eerst twee kilometer. Dat gaat lekker en dan probeer je steeds verder te gaan. Zo gaat dat ook met freediving. Je probeert steeds verder te gaan en langer onder water te blijven."