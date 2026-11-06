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Puck (20) uit Ruurlo doet dit weekend in 'achtertuin' mee aan EK veldrijden

Sporters

Gisteren, 11:38

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In het Gelderse Zeddam vindt dit weekend het EK Veldrijden plaats. Er worden zo'n 8000 bezoekers verwacht. Iemand die al meer dan een jaar toeleeft naar deze internationale wedstrijd is Puck Langenbarg (20).

Langenbarg komt uit het redelijk nabijgelegen Ruurlo, en rijdt zondag haar wedstrijd (vrouwen onder 23) daarom gevoelsmatig in haar 'achtertuin'.

Iconische trap met 99 treden

Zoals altijd gesteund door haar ouders gaat ze voor niets minder dan de EK-titel. Een uitdaging want het EK vindt plaats op een vernieuwd parcours, met als kers op de taart de iconische trap met 99 treden.

Door Redactie Hart van Nederland

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