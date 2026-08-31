Welterweight kampioen Kwasi verdedigt titel tijdens GLORY 109

Voor kickboks fans staat alweer het vierde GLORY Kickboxing event in Nederland van het jaar voor de deur. Op zaterdag 5 september is het tijd voor de Welterweight Proving Grounds in de Rotterdamse RTM Stage én het veelbelovende titelgevecht tussen de huidige kampioen Chico Kwasi en uitdager Theodor Hristov.

Wie niet fysiek bij het event aanwezig kan zijn maar het ook echt niet wil missen kan de hele avond volgen via de livestream uitzending op KIJK. Mark Schaaf, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef zijn net als de vorige keren weer van de partij als vaste commentatoren.

Kampioen wordt uitgedaagd

Tijdens de zogeheten Proving Grounds zullen verschillende vechters de ring instappen om alles te geven. De namen die het beste van zichzelf weten te laten zien verdienen een plek in het daadwerkelijke Welterweight toernooi dat in december plaatsvindt. Wie het dáár vervolgens voor elkaar krijgt om alle rondes te winnen zal de titel mee naar huis nemen.

Maar zover is het nog niet. Eerst krijgt de Bulgaarse kickbokser Theodor Hristov de kans de huidige Welterweight kampioen Chico Kwasi te verslaan. Dit titelgevecht zal óók tijdens GLORY 109 op 5 september plaatsvinden, direct ná de Proving Grounds en het extra Heavyweight gevecht tussen Tariq Osaro en Errol Zimmerman.

Koop nu je livestream tickets

KIJK is héél 2026 de officiële thuisbasis voor GLORY-evenementen in Nederland. Eerder waren onder anderen de Last Heavyweight Standing Finals in februari en de Middleweight World Title in april te zien op de streamingsdienst.

Via kijk.nl/glory kan je voor slechts €19,99 euro je ticket voor de livestream kopen voor zaterdag 5 september.