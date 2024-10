Voormalig hockey-international Ron Steens (72) overleden

Voormalig hockey-international Ron Steens is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt hockeybond KNHB. Steens kwam tussen 1973 en 1985 167 keer uit voor het Nederlands elftal, waarvan 86 keer als aanvoerder. In totaal maakte hij 43 doelpunten voor Oranje.

In zijn debuutjaar (1973) werd Steens met Oranje wereldkampioen door in het Wagenerstadion van Amstelveen in de finale India te verslaan. In 1978 volgde nog een tweede plaats op het WK in Argentinië. Steens nam ook twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 1976 (Montreal) en 1984 (Los Angeles). Beide keren greep Nederland naast de medailles. De Spelen van Moskou miste hij door een boycot.

Steens, die bij Oranje vaak zijn broer Tim als ploeggenoot had, sloot zijn interlandloopbaan af in juni 1985. De broers Steens beleefden ook succesvolle jaren bij HCKZ dat vanaf 1977 acht keer op rij landskampioen werd en twee keer de Europa Cup 1 won.

ANP