Voorbereiden op WK IJszwemmen: Limburgse Bob traint in vrieskist in zijn kelder

In het Limburgse Wijlre maakt Bob Harmsen (33) zich op voor een ijskoude uitdaging. Hij is een van de 22 Nederlandse deelnemers aan het WK ijszwemmen, dat maandag van start gaat in Molveno, Italië. Bob traint dagelijks in een ijsbad thuis en zwom donderdagochtend, terwijl het flink sneeuwde, nog in het ijskoude water van zijn tuinzwembad.

Bob die ook een verleden heeft in het nationaal wedstrijdzwemmer, heeft al jaren een bijzonder trainingsritueel. Iedere dag neemt hij een duik in een tweedehands diepvrieskist, gevuld met ijskoud water, die hij in zijn kelder heeft geïnstalleerd. "Dat dagelijkse ijsbad is echt een voordeel," vertelt de sporter, die inmiddels gewend is aan temperaturen rond het vriespunt. Voor het WK hoopt hij zijn ervaring in koud water om te zetten in succes.

Trainen in kelder en achtertuin

In tegenstelling tot deelnemers uit andere delen van Nederland heeft Bob minder mogelijkheden om in open water te trainen. "In Limburg zijn er weinig plekken met trapjes of vlonders. Laatst heb ik in een grindgat in Maastricht gezwommen, maar het navigeren bleek lastig. Het duurde een half uur voordat ik de plaats terug kon vinden waar ik het water in was gegaan," vertelt hij. Thuis traint hij daarom vaak in zijn vrieskist of in zijn ronde zwembad. "Baantjes trekken lukt daarin niet, daar is het te klein en te rond voor."

Hoewel Lago di Molveno bekend staat als een van de mooiste meren van Italië, zullen de wedstrijden plaatsvinden in een buitenzwembad op zo’n tweehonderd meter afstand. "Ik dacht eerst dat we in het meer zouden zwemmen, maar eerlijk gezegd ben ik blij met het zwembad. Daar kun je de lijnen goed volgen," aldus de ijszwemmer.

Kansen

Tijdens het WK, waar ruim 700 sporters aan meedoen, komt Harmsen in actie op vier afstanden, waaronder de 100 meter vrije slag en de kilometer, de langste afstand van het toernooi. "Die korte afstanden liggen mij goed, maar de kilometer is echt een uitdaging," zegt Harmsen.

De bescheiden Limburger schat zijn kansen laag in. "Ik verwacht eigenlijk geen medailles, maar dat dacht ik ook op het EK en daar haalde ik een gouden plak op de 100 meter rugslag", glundert hij. "Dus we gaan het zien, ik ga vooral plezier hebben."