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Voetballer Rai Vloet (31) heeft nieuwe club

Voetballer Rai Vloet (31) heeft nieuwe club

Sporters

Vandaag, 20:56

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Voetballer Rai Vloet heeft een nieuwe club: hij gaat spelen in Kaapstad, Zuid-Afrika. Cape Town City FC maakt op Instagram bekend dat de 31-jarige Vloet bij hen komt spelen.

Vloet heeft net een gevangenisstraf uitgezeten voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk, waarbij de 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp.

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Feestje

Tijdens de strafzitting erkende Vloet dat hij sterke drank op had voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen.

Door Redactie Hart van Nederland

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