Van Klinken is eerste Nederlandse vrouw die WK-medaille wint bij discuswerpen

Jorinde van Klinken heeft op de WK atletiek in Tokio zilver veroverd bij het discuswerpen. Het was de ultieme beloning na twee keer de ondankbare vierde plaats op de vorige twee WK's. De 25-jarige atlete kwam in haar eerste poging al tot haar beste afstand van 67,50 meter. Ze moest alleen haar meerdere erkennen in de Amerikaanse topfavoriete Valarie Allman. De tweevoudig olympisch kampioene veroverde met een afstand van 69,48 haar eerste wereldtitel.

Van Klinken is de eerste Nederlandse vrouw met een WK-medaille bij het discuswerpen. Bij de mannen gingen Erik de Bruin (zilver in 1991) en Rutger Smith (brons in 2007) haar voor. De bronzen medaille was voor de Cubaanse Silinda Moráles met 67,25. Alida van Daalen eindigde in de finale als elfde met 62,24.

Van Klinken zei vooraf al dat ze in het Japan National Stadium voor een medaille ging. Ze sprak na de kwalificaties duidelijke taal: "Ik ben er klaar voor om heel ver te werpen. Ik ben in topvorm en ik zou zwaar teleurgesteld zijn als ik hier wegloop zonder medaille."

Jorinde van Klinken staat nu vijf jaar aan de top, Hart van Nederland sprak haar toen ze net kwam kijken op internationaal topniveau:

1:24 Talent Van Klinken kijkt ogen uit tijdens laatste training voor EK

Het bleek geen grootspraak, want in de finale was ze meteen goed. Toch deelde ze niet de door haar voorspelde mentale tik uit aan Allman. De Amerikaanse wierp in haar eerste beurt namelijk verder (67,63) en deed er in de vijfde poging nog wat bovenop. Van Klinken daarentegen liet wel verre afstanden meten, maar wist de 67,50 uit haar eerste worp niet meer te overtreffen.

Van Klinken presteerde deze zomer al zeer constant met vier keer de tweede plaats in een wedstrijd uit de Diamond League. Ze steeg daardoor naar de derde plaats op de wereldranglijst. De atlete uit Assen combineert als een van de weinige atleten het discuswerpen met het kogelstoten. Ze neemt later in Tokio ook de 4 kilo zware kogel ter hand. Op de EK van 2024 in Rome deed ze iets bijzonders door zilver te winnen bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. Dat was in 46 jaar niet voorgekomen op een EK atletiek.

