Van de Zandschulp stunt met zege op Djokovic

Botic van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Indian Wells gestunt tegen Novak Djokovic. De nummer 2 van Nederland was in de tweede ronde met 6-2 3-6 6-1 te sterk voor de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië.

"Ik begon heel goed, maar toen kwam Novak natuurlijk terug", zei Van de Zandschulp na het duel. "Ik was blij dat ik uiteindelijk in de derde set weer op mijn niveau speelde."

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg. De 29-jarige Nederlander verloor in 2022 de enige andere ontmoeting in Kazachstan (6-3 6-1).

Lucky loser

Van de Zandschulp verloor afgelopen week in het kwalificatietoernooi, maar kreeg als 'lucky loser' alsnog een plek in het hoofdschema. De mondiale nummer 85 bereikte vervolgens de tweede ronde, nadat zijn Australische tegenstander Nick Kyrgios in zijn eerste partij moest opgeven. De Nederlander stond op dat moment met 7-6 (7) 3-0 voor.

Van de Zandschulp treft in de derde ronde Francisco Cerúndolo uit Argentinië.

