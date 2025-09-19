Pickleball verovert Nederland razendsnel: dit moet je weten

Pickleball, ken jij het? Veel mensen zullen denken pickle-wat?, maar niet in Zoetermeer. Daar bereidt de Nederlandse selectie zich voor op het EK dat volgende week in Rome gehouden wordt. 1 op de 7 Amerikanen speelt de sport en ook in Nederland timmert pickleball flink aan de weg. Er zijn op dit moment zo'n 3000 spelers, en dat aantal groeit snel.

Hart van Nederland ging langs bij een training van de Nederlandse selectie, is te zien in bovenstaande video.

Wat is pickleball eigenlijk?

Het spel wordt gespeeld op een veld ter grootte van een badmintonbaan. Het net hangt lager dan bij tennis en de spelers gebruiken een paddle, lichter dan een padelracket. De plastic bal met gaten vertraagt het spel iets, waardoor ook beginners snel mee kunnen doen. Er wordt meestal 2-tegen-2 gespeeld.

Een opvallend element is de 'kitchen', het gebied vlak bij het net. Daar mag de bal pas gespeeld worden na de stuit. Dat geeft het spel een extra tactische laag.

Gabriëlle, die jarenlang op hoog niveau tenniste, woont in de VS. Daar probeerde ze pickleball voor het eerst. "Het begon met een uurtje per week, maar nu speel ik elke dag", vertelt ze. Ze traint 2 tot 3 uur per dag en doet zoveel mogelijk toernooien mee. "Ik zie mezelf dit de rest van mijn leven spelen. Tennis misschien niet, maar pickleball wel."

Ook Pieter verhuisde naar Amerika en raakte al snel verkocht. "Het is enorm sociaal. Je kan zomaar met een oma van 73 spelen en een fantastische wedstrijd hebben", zegt hij. Inmiddels speelt hij 40 uur per week en maakt hij deel uit van de Nederlandse selectie voor het EK.

Het is laagdrempelig en goedkoop, maar absoluut geen campingsport.

Bondscoach Geert-Jan begon met tennis en stapte later over naar padel. Toen hij 4 jaar geleden pickleball probeerde, was hij direct verkocht. In datzelfde jaar won hij zelfs het NK. "Het is laagdrempelig en goedkoop, maar absoluut geen campingsport. Je kunt je na een uur volledig in het zweet werken."

EK in Rome

Sinds 1 januari valt pickleball onder de KNLTB en dat heeft de sport in Nederland nog meer vleugels gegeven. Het Nederlandse team vertrekt volgende week woensdag naar Rome, waar van vrijdag tot en met zondag het EK wordt gespeeld.