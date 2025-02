Schaatser Patrick Roest niet naar NK Afstanden: 'Lichaam werkt niet mee'

Schaatser Patrick Roest heeft zich afgemeld voor het NK Afstanden dit weekend in Heerenveen. Daarmee is zijn seizoen voorbij. De 29-jarige allrounder kampt met rugklachten, meldt zijn ploeg Reggeborgh.

"Mijn lichaam werkt niet mee op dit moment en dat merk ik vooral op het ijs", zei Roest via de ploeg. "Dat is heel vervelend, vooral omdat ik me verder gewoon goed voel. Ik was heel graag in actie gekomen tijdens het NK, maar helaas zit dat er niet in."

Begin 2019 werd de Zuid-Hollandse Wereldkampioen Allround in Calgary, Canada. Hij zette de snelste tijden neer op de vijfduizend en tienduizend meter. Lekkerkerk is trots op hun schaatsheld Patrick Roest. Dat zie je in de video bovenaan.

Vreselijk balen

Roest laat weten dat het een teleurstellend gevoel is, omdat het seizoen op deze manier eindigt voor hem. "Dit was mijn laatste kans om het schaatspubliek nog iets te laten zien. Vreselijk balen dat dat nu niet lukt." Eerder dit seizoen liet Roest de kwalificatiewedstrijden voor de eerste World Cups aan zich voorbijgaan door onder meer de naweeën van een ontstoken verstandskies.

De Zuid-Hollandse is drievoudig wereldkampioen allround en heeft vier olympische medailles op zijn naam staan. Nog nooit eerder miste hij vrijwel een volledig seizoen.

De NK Afstanden in Heerenveen begint vrijdag en duurt tot en met zondag.

