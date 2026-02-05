Oranje waterpolosters verslaan Hongarije en prolongeren EK-titel

De Nederlandse waterpolosters hebben opnieuw geschiedenis geschreven. In het Portugese Funchal, op Madeira, pakte Oranje voor de zevende keer de Europese titel. In een zinderende finale tegen Hongarije viel de beslissing pas na strafworpen.

Na vier periodes stond het 10-10. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. In de strafworpenserie trok Nederland aan het langste eind. Lola Moolhuijzen schoot de beslissende penalty binnen, waarmee de eindstand op 15-13 kwam.

Het was niet de eerste keer dit toernooi dat Nederland en Hongarije elkaar troffen. In de tweede groepsfase won Oranje al nipt met 5-4. Ook in de finale bleek hoe klein de verschillen waren.

Zinderende pot

Hongarije begon sterk en nam in de eerste periode een 3-1-voorsprong. Nederland herstelde zich knap en draaide de stand in de tweede periode om naar 5-4 bij rust. Simone van de Kraats nam drie treffers voor haar rekening.

Na de derde periode leidde Oranje met 7-6 dankzij een doelpunt van Fleurien Bosveld. In het laatste kwart scoorden Maartje Keuning twee keer en maakte Kitty-Lynn Joustra de tiende Nederlandse treffer. Hongarije kwam langszij via Panna Tiba.

Strafschoppen

In de strafworpen stopte keepster Laura Aarts een penalty. Daarna maakten Maxine Schaap en Moolhuijzen het af. Bondscoach Evangelos Doudesis zei na afloop: "Hongarije was geweldig vandaag. De verschillen tussen beide ploegen waren nul. Maar er moest een ploeg winnen en wij waren gelukkiger in de penalty's. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen."