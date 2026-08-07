OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Standbeeld Elfstedentochtlegende Reinier Paping afgebroken aangetroffen

Standbeeld Elfstedentochtlegende Reinier Paping afgebroken aangetroffen

Sporters

Vandaag, 13:31

Link gekopieerd

Het standbeeld van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping in Ommen is beschadigd geraakt. Het beeld werd donderdag afgebroken op de sokkel gevonden en is inmiddels weggehaald en naar een opslag gebracht. Dat laat de gemeente Ommen vrijdag weten.

Het beeld was donderdag "afgebroken op de sokkel aangetroffen", aldus de gemeente. Onderzoek moet duidelijk maken waardoor het standbeeld beschadigd is geraakt. Het beeld blijft voorlopig in de opslag. Ommen zoekt naar een goede manier om het te restaureren en het in de toekomst veilig weer te laten zien. Paping had het beeld in 2013 zelf onthuld, vijftig jaar na zijn zege.

'Hel van '63'

Paping werd in 1931 geboren in Dedemsvaart en overleed in 2021 in Zwolle. De Elfstedentocht die hij won, is bekend geworden als de 'Hel van '63'. Bij de start was het 18 graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. Van de bijna 10.000 deelnemers aan de start haalden ongeveer honderd mensen de finish. Paping finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten in Leeuwarden, met 22 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, Jan Uitham uit Groningen.

Door ANP

Lees ook

Reinier Paping (90) overleden, winnaar van 'helse' Elfstedentocht 1963
Reinier Paping (90) overleden, winnaar van 'helse' Elfstedentocht 1963
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.