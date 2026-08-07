Standbeeld Elfstedentochtlegende Reinier Paping afgebroken aangetroffen

Het standbeeld van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping in Ommen is beschadigd geraakt. Het beeld werd donderdag afgebroken op de sokkel gevonden en is inmiddels weggehaald en naar een opslag gebracht. Dat laat de gemeente Ommen vrijdag weten.

Het beeld was donderdag "afgebroken op de sokkel aangetroffen", aldus de gemeente. Onderzoek moet duidelijk maken waardoor het standbeeld beschadigd is geraakt. Het beeld blijft voorlopig in de opslag. Ommen zoekt naar een goede manier om het te restaureren en het in de toekomst veilig weer te laten zien. Paping had het beeld in 2013 zelf onthuld, vijftig jaar na zijn zege.

'Hel van '63'

Paping werd in 1931 geboren in Dedemsvaart en overleed in 2021 in Zwolle. De Elfstedentocht die hij won, is bekend geworden als de 'Hel van '63'. Bij de start was het 18 graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. Van de bijna 10.000 deelnemers aan de start haalden ongeveer honderd mensen de finish. Paping finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten in Leeuwarden, met 22 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, Jan Uitham uit Groningen.