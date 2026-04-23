Ajax wijkt mogelijk uit naar Volendam door concerten Harry Styles

Ajax moet mogelijk uitwijken naar Volendam voor belangrijke wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal. Dat komt doordat de Johan Cruijff ArenA in mei al volgepland staat met concerten van Harry Styles.

De club bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf aan het ANP dat het Kras Stadion van FC Volendam als alternatief klaarstaat. De club met de meeste prijzen van Nederland laat weten de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam en FC Volendam te bedanken dat Ajax eventueel gebruik mag maken van het Kras Stadion.

In mei staan er tien concerten van Harry Styles gepland in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor kan Ajax daar geen play-offwedstrijden spelen als het zover komt.

Als Ajax niet bij de eerste vier eindigt, is de club veroordeeld tot de play-offs. Ajax staat nu vijfde met nog vier duels te spelen.