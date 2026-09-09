Emma (17) raast met 55 km/u over water en staat nu op het WK

Met 55 kilometer per uur over het water en ondertussen proberen zes boeien te passeren. Voor de 17-jarige Emma van Gool uit Hilvarenbeek is het inmiddels bijna de normaalste zaak van de wereld. Aankomend weekend staat ze voor het eerst op het WK kabelskiën. Opvallend genoeg doet ze dat juist nu ze de sport een stuk minder serieus neemt.

Jarenlang legde Emma zichzelf veel druk op tijdens wedstrijden. "Wat als je het niet goed doet?" Die spanning zat haar prestaties regelmatig in de weg, maar inmiddels staat ze een stuk relaxter op haar ski's. "Ik dacht ineens: het maakt me niet uit. Als het lukt, is het leuk en anders is het niet zo." Met die instelling hoopt ze ook tijdens haar eerste WK het water op te gaan.

In de video hierboven zie je hoe ze zich tijdens haar laatste training voorbereidt op het WK.