Nederlandse voetballer beleeft primeur: Duitse club stelt vrouw aan als hoofdcoach

Vandaag, 09:36

Union Berlin heeft trainer Steffen Baumgart ontslagen, Marie-Louise Eta is bij de nummer 11 van de Bundesliga, de hoogste Duitse voetbalcompetitiem, aangesteld als tijdelijke opvolger.

Union Berlin, waar de Nederlander Danilho Doekhi speelt, heeft daarmee een primeur. Nog niet eerder was een vrouw hoofdtrainer bij een mannenelftal van een club in de Bundesliga. In andere Europese landen is dat ook nog nooit voorgekomen.

"Twee overwinningen in veertien wedstrijden sinds de winterstop en de prestaties van de afgelopen weken geven ons niet het vertrouwen dat we het tij nog kunnen keren met de huidige staf. Daarom hebben we besloten om met een schone lei te beginnen. Ik ben erg blij dat Marie-Louise Eta heeft ingestemd met deze interim-rol voordat ze deze zomer, zoals gepland, hoofdtrainer van het vrouwenelftal wordt", aldus Horst Heldt, directeur van Union Berlin.

De voetballoopbaan van de 34-jarige Eta eindigde vroegtijdig. Ze kende grote successen bij Turbine Potsdam. Destijds, onder de naam Marie-Louise Bagehorn, won ze met de club drie keer de Duitse landstitel en de Champions League in 2010. Door diverse blessures moest ze op 26-jarige leeftijd haar carrière beëindigen.

Daarna kwam haar trainerscarrière snel van de grond. Aanvankelijk werkte ze in de jeugdopleiding van Werder Bremen. In 2021 werd ze door de Duitse voetbalbond (DFB) aangesteld als assistent-trainer van het nationale vrouwenelftal onder 15. Een jaar later behaalde ze met succes haar proflicentie en is ze sindsdien officieel bevoegd om als hoofdtrainer te werken in de Bundesliga en de Tweede Bundesliga.

Union Berlin staat, met nog vijf speelronden te gaan, 7 punten boven de degradatiezone.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

