Nederlandse profvoetballer verdacht van huiselijk geweld, 'duwde zwangere partner van bed'

De Nederlandse voetballer Kevin van Veen wordt verdacht van huiselijk geweld tegen zijn partner of ex-partner. Hij moest donderdag voor de rechter in Glasgow verschijnen. Dat melden diverse Schotse media. Van Veen, die is uitgeleend door FC Groningen aan St. Mirren, ontbrak de laatste twee wedstrijden al in de selectie.

Nederlandse voetballers komen vaker in de problemen in het buitenland. Zo werd Lars Veldwijk aangehouden in Zuid-Korea, dat zie je in bovenstaande video.

Van Veen (33) zou de mishandelingen op meerdere plaatsen hebben gepleegd, onder meer tijdens een vakantie in het Mexicaanse Cancun. Verder zou hij herhaaldelijk haar lichaam hebben vastgegrepen en haar van een bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was. Ook liet hij haar regelmatig niet slapen en zou hij meerdere keren bij haar familieleden thuis zijn geweest en hebben geweigerd om weg te gaan als hem dat werd gevraagd.

Van Veen zweeg tijdens de rechtszaak die is aangehouden tot eind november.

ANP