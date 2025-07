'Voormalig bondscoach rolstoelbasketbalsters beschuldigd van wangedrag'

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland zijn veertien meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Het ging om seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie over een langere periode. De NBB liet onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

De medewerker is inmiddels niet meer in dienst. Volgens de NOS zou het gaan om Gertjan van der Linden, voormalig bondscoach van het rolstoelbasketbalteam die afgelopen zomer voor de tweede keer op rij olympisch goud veroverde. De eerste meldingen kwamen eind vorig jaar binnen, waarna het Instituut Sportrechtspraak een tuchtrechtelijk onderzoek startte.

'Onvoldoende zicht'

De melders hebben volgens een verklaring van de NBB "op indringende wijze inzicht gegeven in hun ervaringen". "De getuigenissen van de melders hebben mij persoonlijk geraakt", zegt NBB-directeur Maarten Hoffer. "Er is in het verleden te lang onvoldoende zicht geweest op wat zich afspeelde. Dat betreur ik zeer. Nu ligt er een duidelijker beeld. In het belang van de juridische stappen die worden gezet kan ik verder niet ingaan op de details."

Slachtoffers durfden door angst voor professionele gevolgen vaak geen grenzen aan te geven, wat leidde tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. De bond prijst de melders voor het doorbreken van de stilte.

ANP/Hart van Nederland