Nederland heeft nog geen blindentennis, Fanny brengt daar verandering in

Blind tennissen. Je kunt je er waarschijnlijk helemaal niets bij voorstellen, maar het is wel degelijk een sport. In ons land nog niet, maar in landen om ons heen worden al belangrijke toernooien gespeeld zoals Europese- en zelfs Wereldkampioenschappen.

Fanny van den Heuvel vond het dan ook erg frustrerend toen ze geen enkele landgenoot aantrof op het WK Blinden- en Slechtziendentennis in Italië. De vrouw uit Berghem was afgelopen zomer als scheidsrechter aanwezig op het WK. Haar missie nu: van Nederland een echt blindentennisland maken. "Ik wil in Nederland blinde en slechtziende spelers aan het spelen krijgen", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Ze grijpt het prestigieuze ABN Amro-tennistoernooi in Ahoy aan om de eerste blinde en slechtziende jongeren enthousiast te krijgen. En daar wordt al enthousiast op gereageerd, is te zien in bovenstaande video.