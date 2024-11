Meldingen grensoverschrijdend gedrag in sportsector weer gestegen

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is opnieuw gestegen. Dat schrijft NRC. Sinds het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) in 2019 is begonnen cijfers hierover bij te houden, zijn er elk jaar meer meldingen binnengekomen. Vorig jaar waren dat er 1.264, 20 procent meer dan in 2022, blijkt uit het jaarverslag over 2023, dat maandag wordt gepubliceerd.

De toename van het aantal meldingen past in de trend dat er maatschappijbreed steeds meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag en wat een verantwoord (sport)klimaat is, concludeert het CVSN. "Er wordt veel meer over gesproken, er is veel media-aandacht voor en sporters weten beter hun weg naar ons te vinden", zegt een woordvoerder ter toelichting van de cijfers.

Seksuologe Cocky Drost vertelt in bovenstaande video over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het CVSN ziet de stijging van het aantal meldingen over 2023 als een positieve ontwikkeling. "Het mooiste zou zijn als we onszelf kunnen opheffen, maar in deze imperfecte wereld is het goed om te zien dat men ons weet te vinden en dat het zinvol is dat we er zijn."

ANP