Etappe bij Nederlandse wielerwedstrijd onderbroken nadat auto op parcours rijdt

Etappe bij Nederlandse wielerwedstrijd onderbroken nadat auto op parcours rijdt

Sporters

Vandaag, 15:09 - Update: 2 uur geleden

Veilig je etappe kunnen rijden is zeker in de wielersport een belangrijke factor, gezien de snelheden en vele mensen langs de kant Maar, een auto zorgde vrijdag in Sittard tijdens een koers voor problemen. Nadat de auto, ondanks meerdere stopaanwijzingen, het parcours op rijdt willen de wielrenners niet meer verder rijden. Op aandringen van de renners en hun teams besluit de organisatie van Tour of Holland er naar te luisteren.

Vrijdag begint de vierde dag van de wedstrijd in het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard, Limburg. Een klein uur na die start, rijdt de auto het parcours op. Volgens een van de teams reed er daarvoor ook al een truck de weg op. De Tour of Holland wordt zonder begeleiding van politie gereden.

Het evenement deed vrijwel geen beroep op de politie omdat de organisatie de veiligheid voor wielrenners en publiek grotendeels met eigen verkeersregelaars wilde bewaken. De zesdaagse etappekoers is een voortzetting van de Ronde van Nederland die in 2004 voor het laatst werd gehouden. De Tour of Holland eindigt zondag in Arnhem.

Door ANP

