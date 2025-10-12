Jaïra Joy (18) uit Maastricht is wereldkampioen streetdance

De 18-jarige Jaïra Joy uit Maastricht is wereldkampioen streetdance. Zaterdagavond won ze voor 10.000 mensen in een stadion in het Amerikaanse Los Angeles de finale van het Red Bull Dance Your Style kampioenschap. Joy is de eerste vrouwelijke Nederlandse kampioen.

In de finale nam Joy het op tegen wereldtitelhouder Waackxxxy (Si Yeon) uit Zuid-Korea, die in 2023 de finale in Frankfurt won. Dit jaar was de eerste keer dat alle zestien deelnemers vrouw waren.

"Ik voel me echt insane dat ik wereldkampioen ben en dat ik ons kleine landje heb mogen vertegenwoordigen op dit mega grote podium. Wie had ooit gedacht dat Nederland zou winnen van USA, Japan, Korea en al die geweldige landen waar zulke getalenteerde dansers zijn?", zei Joy na het winnen van het kampioenschap, zo citeert de organisatie.

ANP/Hart van Nederland