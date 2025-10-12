Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jaïra Joy (18) uit Maastricht is wereldkampioen streetdance

Sporters

Vandaag, 21:25

Link gekopieerd

De 18-jarige Jaïra Joy uit Maastricht is wereldkampioen streetdance. Zaterdagavond won ze voor 10.000 mensen in een stadion in het Amerikaanse Los Angeles de finale van het Red Bull Dance Your Style kampioenschap. Joy is de eerste vrouwelijke Nederlandse kampioen.

In de finale nam Joy het op tegen wereldtitelhouder Waackxxxy (Si Yeon) uit Zuid-Korea, die in 2023 de finale in Frankfurt won. Dit jaar was de eerste keer dat alle zestien deelnemers vrouw waren.

"Ik voel me echt insane dat ik wereldkampioen ben en dat ik ons kleine landje heb mogen vertegenwoordigen op dit mega grote podium. Wie had ooit gedacht dat Nederland zou winnen van USA, Japan, Korea en al die geweldige landen waar zulke getalenteerde dansers zijn?", zei Joy na het winnen van het kampioenschap, zo citeert de organisatie.

ANP/Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.