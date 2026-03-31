Nederlandse gymnasten missen EK én WK door blunder KNGU

Vandaag, 22:32

Door een fout van gymnastiekbond KNGU mist Nederland het EK ritmische gymnastiek en is ook deelname aan het WK van de baan. De bond schreef het team te laat in, waardoor vijf geselecteerde sporters niet mogen meedoen.

Bij de Alkmaarse club Ritmica/RG, waar alle vijf sporters trainen, komt de klap hard aan. Voorzitter Cees Heegstra noemt het 'heel jammer' en spreekt van een kleine fout met grote gevolgen. "We waren supertrots dat alle vijf meiden uit onze club komen, en dan loopt het zo af. Het seizoen is weg."

'Alles valt nu stil'

Volgens hem is het extra wrang omdat er veel tijd en geld in is gestoken. "De meiden trainen bijna elke dag en ook ouders hebben veel geïnvesteerd. Alles valt nu stil." Hij hoopt dat de sporters niet afhaken: "Ik hoop heel erg dat ze niet stoppen."

De KNGU erkent dat er iets is misgegaan en onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

