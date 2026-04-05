ZIEN: Kitesurfer Jamie verpulvert wereldrecord met sprong van 42 meter

Kitesurfer Jamie Overbeek uit Ulft (Gelderland) kan zondag terugkijken op een bizarre prestatie. In Frankrijk sprong hij maar liefst 42,3 meter hoog met zijn kite. Om dat in perspectief te zetten: dat is ongeveer zo hoog als een flat van twaalf verdiepingen. Met die sprong verbreekt hij het vorige record van 40 meter.

Afgelopen donderdag stond de kitesurfer samen met zijn vader aan de Franse kust, op het moment dat de wind aantrok en het zand begon op te stuiven. Voor veel mensen hét moment om weg te gaan, maar niet voor Jamie.

Juist in die extreme omstandigheden ging hij door. En met succes. Op bovenstaande video zie je de beelden.