Kimberley Bos pakt eerste wereldtitel skeleton na ijzersterk WK

Skeletonster Kimberley Bos is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De 31-jarige Edese verdedigde in Lake Placid in de vierde heat haar leidende positie met succes. Het zilver is voor de Amerikaanse Mystique Ro, Anna Fernstädt uit Tsjechië pakte het brons.

Bos moest op het WK van 2023 in Sankt Moritz op 0,01 seconde genoegen nemen met zilver. Dat was tot nu haar enige WK-medaille. De skeletonster zorgde bij de Olympische Spelen van Beijing in 2022 voor een primeur met een bronzen medaille, de eerste olympische medaille voor Nederland in deze sport. Bos werd in 2022 ook Europees kampioene en zorgt nu ook voor de eerste Nederlandse wereldtitel.

Baanrecord

Bos begon aan de WK in Lake Placid met een derde plaats in de eerste heat en verbeterde zich daarna met een tweede plaats in de tweede afdaling. Daarmee nam ze de koppositie over van de Belgische Kim Meylemans, die terugviel. Ze begon eerder vrijdag als eerste aan de derde heat en zette daar een baanrecord van 54,49 neer, een tijd waar geen van de concurrenten meer aan kwam.

Met een marge van 0,28 seconde op Fernstädt en 0,44 op Ro moest Bos in de vierde heat als laatste naar beneden. Ze zette met 54,70 opnieuw de beste tijd neer. Met een totaaltijd van 3.40,06 na vier runs was ze 0,67 seconde sneller dan de Amerikaanse en 0,75 dan de Tsjechische en bewees ze het meest constant te zijn op de gerenoveerde olympische baan van de Spelen van 1980 en 1932.

Het seizoen van Bos was tot dusverre niet zo goed geweest als in 2022 en 2024, waarin ze met twee wereldbekerzeges het klassement op haar naam schreef. Ze won slechts één wereldbekerwedstrijd, in het Letse Sigulda en dat was ook haar enige podiumplaats. Op de EK in januari pakte ze brons, maar de grootste prijs moest nog volgen.

ANP