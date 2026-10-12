Kickboks evenement GLORY 110 live op KIJK: dit kan je verwachten

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Op zaterdag 17 oktober is het tijd voor het volgende GLORY Kickboxing event, met gevechten in maar liefst vier verschillende gewichtsklassen. Vooral het hoofdgevecht om de Featherweight World Title beloofd één en al spektakel te worden.

GLORY 110 vindt nét over de grens plaats, in de Belgische stad Antwerpen. Hierdoor zullen ook veel Nederlandse supporters live aanwezig zijn om hun favoriete vechters toe te juichen.

Livestream mét Nederlands commentaar

Voor fans die er helaas niet bij kunnen zijn in België maakt streamingsdienst KIJK een live online-uitzending. De avond begint met de Superfight Series om alvast goed in de stemming te komen. Daarna is het tijd voor de Main Card. Dit zijn de belangrijkste gevechten van de avond. Deze gevechten zijn voor Nederlandse supporters alléén te zien op KIJK.

Vaste gezichten Mark Schaaf, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef zijn natuurlijk weer van de partij om persoonlijk en deskundig commentaar te geven tijdens alle gevechten van de avond. Dit doen ze tijdens een live watchparty waar ook verschillende BN’ers én kickboksers bij aanwezig zullen zijn. Wie precies maakt KIJK binnenkort bekend.

Deze vechters stappen de ring in

Naast het hoofdgevecht om de Featherweight World Title, waarin Miguel Trindade het opneemt tegen Deniz Demirkapu, staan en nog veel meer andere gevechten op de planning. Zo stapt in de Heivyweight gewichtsklasse Nidal Bchiri de ring in met tegenstander Nordine Mahieddine. In de divisie daaronder, het Light Heavyweight, zijn Michael Boapeah en Alin Nechita terug om te laten zien wat ze in huis hebben.

Koop nu je livestream ticket

Het beloofd een fantastische avond te worden! Als je niks wil missen van GLORY 110 dan zit je bij KIJK helemaal goed. Livestream tickets zijn nu te koop via kijk.nl/glory.