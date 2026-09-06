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Jeffrey Herlings kroont zich opnieuw tot wereldkampioen in de MXGP

Sporters

Vandaag, 14:05

Motorcrosser Jeffrey Herlings (31) is voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen geworden in de MXGP. De Nederlander stelde de titel zondag in Turkije al veilig na de eerste manche. Herlings won die race, voor de Sloveen Tim Gajser en de Fransman Romain Febvre, die hem niet meer kan inhalen.

Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Daarnaast won hij drie keer de wereldtitel in de MX2-klasse. Dit seizoen maakte hij de overstap van KTM naar Honda. Na een duel met de Belg Lucas Coenen in het eerste deel van het seizoen sloeg Herlings toe nadat Coenen geblesseerd raakte.

Jeffrey Herlings schreef in al 2018 geschiedenis met zijn eerste wereldtitel in de MXGP. Bekijk de beelden van zijn historische overwinning in de bovenstaande video.

Vijf races op rij gewonnen

Voor de Grand Prix van Turkije had Herlings al vijf races op rij gewonnen. Bij de laatste vier daarvan won hij zowel de kwalificatie als beide manches, goed voor telkens de maximale 60 punten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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