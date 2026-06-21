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Ironman treft hittemaatregelen: 20.000 liter water voor deelnemers

Sporters

Gisteren, 23:08

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Bijna 3.000 deelnemers verschijnen zondag aan de start van de Westfriese Ironman, de grootste triatlon van Nederland. Door de verwachte warmte heeft de organisatie extra maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van de sporters te waarborgen.

Samen met de veiligheidsregio en de gemeente werd al ruim een jaar geleden een hitteplan opgesteld. Langs het parcours staan 30 tot 35 medische medewerkers paraat en zijn grote hoeveelheden water en ijs beschikbaar. In totaal heeft de organisatie zo'n 20.000 liter water en 1.000 kilo ijsblokjes klaarstaan.

Luisteren naar lichaam

Ondanks de hoge temperaturen gaat de wedstrijd gewoon door. Wel wordt deelnemers gevraagd goed naar hun lichaam te luisteren en voldoende te drinken tijdens de loodzware combinatie van zwemmen, fietsen en hardlopen.

In de video boven dit artikel spreken we met de organisatie over de voorbereidingen op de warme wedstrijddag. Ook vragen we deelnemers hoe zij zich wapenen tegen de hitte.

Door Redactie Hart van Nederland

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