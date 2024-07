Geen broodjes, maar triatleet in oven: Bob (58) traint op bijzondere wijze

Triatleten leven nu al toe naar het WK Iron Man in Hawaii in oktober. Zo ook de 58-jarige Rob Rekkers, die al dertig jaar aan triatlons doet. Hij heeft zich als amateur gekwalificeerd. Maar hoe bereid je je in Nederland voor op het warme, klamme klimaat van Hawaii? Precies, door te trainen in de rijsoven van een bakkerij.

De triatlon in Hawaii bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Een flinke uitdaging dus, en al zeker in het klimaat van het tropische eiland.

Om zich daarop voor te bereiden, heeft Bob zich vier uur lang opgesloten in de rijsoven van Bakkerij Ammerlaan in Sassenheim, waar de bakker zelf ook triatleet is. Door deze onorthodoxe trainingsmethode kan hij alvast wennen aan de hoge luchtvochtigheid en temperatuur.

Bekijk hoe bijzonder deze training eruitzag in de video hierboven.