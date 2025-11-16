Femke Kok schaatst wereldrecord in Salt Lake City

Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter verbeterd. De regerend wereldkampioen op deze afstand kwam tot 36,09 en was daarmee ruim sneller dan het oude record van 36,36 van Lee Sang-hwa uit Zuid-Korea uit 2016. Op de dag precies tien jaar later is Kok 0,27 seconde sneller.

Kok had een dag eerder haar eigen Nederlandse record verbeterd naar 36,48, maar was een dag later nog eens veel sneller. De 25-jarige Friezin is de eerste Nederlandse schaatsster die een wereldrecord op de 500 meter rijdt. Ook is ze de eerste Nederlandse schaatsster met een wereldrecord sinds Annemarie Thomas in maart 1999 op de 1500 meter.

Achter Kok werd Erin Jackson uit de Verenigde Staten met 36,57 tweede. Lee Na-hyun uit Zuid-Korea werd met 37.03 derde.

Anna Boersma verbeterde zichzelf naar 37,11 en werd daarmee vijfde. Marrit Fledderus was enkele duizendsten van een seconde langzamer en werd met eveneens een persoonlijk record van 37,11 zesde. Jutta Leerdam eindigde met 37,35 als tiende en Angel Daleman met een persoonlijk record van 37,41 als dertiende.