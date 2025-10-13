Terug

Femke Bol genomineerd voor titel 'Wereldatlete van het Jaar'

Femke Bol genomineerd voor titel 'Wereldatlete van het Jaar'

Vandaag, 16:12 - Update: 4 uur geleden

Atlete Femke Bol is een van de vijf genomineerden voor de onderscheiding Wereldatleet van het Jaar in de categorie baanatleten. Dat maakte de internationale atletiekfederatie World Athletics maandag bekend.

Bol neemt het in de verkiezing onder meer op tegen de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, haar grootste concurrente van de afgelopen jaren op de 400 meter horden. De andere genomineerden zijn wereldkampioene op de 100 en 200 meter Melissa Jefferson-Wooden, en de twee Keniaanse toploopsters Beatrice Chebet en Faith Kipyegon. De 31-jarige Kipyegon was in Tokio voor de vierde keer de beste van de wereld over 1500 meter, de afstand waarop zij het wereldrecord bezit.

Vrijdag liet de Amersfoortse weten dat ze de overstap maakt van de 400 meter horden naar de 800 meter. Vorige week werd bekend dat Bol tot de drie finalisten voor de titel Europese atlete van het jaar behoort. Bol greep dit jaar in Tokio voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel op de 400 meter horden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

