Femke Bol als eerste ooit voor 3de keer Europese atlete van het jaar

Atlete Femke Bol is voor de derde keer in haar carrière gekozen tot beste Europese atlete van het jaar. Ze is de eerste vrouw die de eretitel drie keer heeft gekregen. Bol won de verkiezing ook al in 2022 en 2023.

Bol won de verkiezing van de Zwitserse hordeloopster Ditaji Kambundji en de Spaanse snelwandelaarster María Pérez. De uitkomst van de verkiezing werd bekendgemaakt tijdens een gala van de Europese atletiekfederatie in de Georgische stad Batoemi. Bol was niet aanwezig bij de uitreiking.

De Amersfoortse atlete prolongeerde dit jaar haar wereldtitel op de 400 meter horden. Ze won op de WK in Tokio ook zilver (gemengd) en brons (vrouwen) met de estafetteploegen op de 4x400 meter. Bol excelleerde in de Diamond League door al haar wedstrijden op de 400 meter horden te winnen, inclusief de finale. Ze liep met 51,54 seconden ook de beste wereldjaartijd.

Richt zich op 800 meter

De 25-jarige atlete is ook genomineerd voor de onderscheiding Wereldatleet van het Jaar in de categorie baanatleten. Die prijs won ze nog nooit. Bol maakte kortgeleden bekend dat ze de 400 meter horden vaarwel zegt en zich gaat richten op de 800 meter.

Bij de mannen won de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis de verkiezing tot beste Europees atleet van het jaar voor de derde keer. De atleet, die dit jaar wereldkampioen werd met een wereldrecord van 6,30 meter, is na de Brit Mo Farah de tweede mannelijke atleet die voor de derde keer de beste van Europa is.