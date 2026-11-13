Einde van een traditie: Sportgala stopt na jaren vanwege hoge kosten

Het jaarlijkse Sportgala verdwijnt in zijn huidige vorm. NOC*NSF en de NOS hebben besloten te stoppen met het evenement vanwege de hoge kosten en bezuinigingen. De editie van 16 december 2026 op Papendal wordt daarmee de laatste. De verkiezingen van de beste sporters van het jaar blijven wel bestaan.

Volgens beide organisaties dwingen financiële beperkingen hen om andere keuzes te maken. NOC*NSF wil het beschikbare geld vooral inzetten om sporters en hun prestaties in de schijnwerpers te zetten.

Sportverkiezingen blijven bestaan

De verkiezingen van de olympische en paralympische sportman, sportvrouw en het sportteam van het jaar blijven bestaan, maar krijgen mogelijk een andere vorm.

NOC*NSF onderzoekt samen met sporters hoe de verkiezingen kunnen worden vernieuwd. Daarbij wordt ook gekeken naar een grotere rol voor het publiek. "Het zou goed zijn om ook sportfans een stem te geven, naast uiteraard het professionele oordeel van de vakjury", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel.

Ook de NOS wil meedenken over een nieuwe opzet. Volgens Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, is de belangstelling voor het traditionele gala de afgelopen jaren afgenomen. De omroep wil bijzondere sportprestaties onder de aandacht blijven brengen, ook bij jongere generaties.