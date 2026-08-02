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ZIEN: Joy Beune wint van Jenning de Boo bij spectaculaire autorace

Sporters

Vandaag, 22:37

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Joy Beune en Jenning de Boo verruilden hun schaatsen even voor smeltend rubber. De schaatsers gingen de strijd met elkaar aan tijdens een autorace op het TT-circuit in Assen. In Mazda MX-5 cup auto's waanden de schaatsers zich even Max Verstappen. De race was een vervolg op een eerdere 'battle of the sexes', een schaatswedstrijd op 11 maart, die door Beune werd gewonnen. Zondag ging Beune er opnieuw met de winst vandoor.

Beune bleek over drie korte races de snelste van de twee. Schaatser Kjeld Nuis, die een relatie heeft met Beune, was ook bij de wedstrijd aanwezig en deed er op Instagram verslag van. "Die gaat voor haar racelicentie", schreef Nuis in zijn Instagram Stories nadat zijn vriendin had gewonnen.

Tweemaal winst

Het was de tweede wedstrijd tussen de topschaatsers. In maart schaatsten de 27-jarige Beune en de 22-jarige De Boo nog tegen elkaar in een wedstrijd over 3 kilometer. Beune versloeg destijds haar mannelijke collega met een klein verschil.

Benieuwd hoe de twee topatleten presteerden op wielen in plaats van schaatsen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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