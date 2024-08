Dochter Jaimy (32) van oud-voetballer Gerald Vanenburg overleden

De dochter van oud-voetballer Gerald Vanenburg, Jaimy, is op 32-jarige leeftijd overleden. Dat deelt haar familie via Instagram. Ze is overleden de longziekte bronchiëctasieën en laat een partner en kind na.

Het verdriet bij de familieleden is bijzonder groot. Jaimy streed al lang tegen de longziekte en was daar, onder andere op Instagram, heel open over. Bij de post die haar overlijden bekendmaakt schrijven ze: " We zijn intens verdrietig maar ook onwijs dankbaar voor al de tijd die we met Jaim hebben mogen hebben."

'Gevochten als een leeuw'

Ook halen ze haar dappere strijd aan en noemen ze de tijd die ze met haar hadden heel speciaal: "Zoals jullie allemaal weten heeft Jaim gevochten als een leeuw. Ze wilde nog zo graag, maar haar lichaam kreeg het niet meer voor elkaar. We hebben gehoopt op een wonder de afgelopen dagen, maar we realiseren ons nu dat ons wonder er al heel de tijd was."

De familie bedankt iedereen voor de steun en berichten, ook die Jaimy de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. "Ze heeft echt een enorme steun aan jullie gehad en we zijn dankbaar dat jullie deze reis samen met ons hebben gemaakt."

'Engel'

Ook vader Gerald, die ooit uitkwam voor Oranje als voetballer, plaatst een emotioneel bericht op het sociale netwerk. Hij plaatst de volgende tekst: "Met intens verdriet en met een onbeschrijfelijk gevoel van pijn hebben wij onze engel en lieve dochter Jaimy moeten laten gaan. Ze was een en al positiviteit maar daarboven op vooral een enorme strijder. Wij gaan ervoor zorgen dat haar naam nooit vergeten wordt."