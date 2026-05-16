Deze oer-Hollandse sport verovert nu ook het buitenland

Een sjoelbak staat in veel Nederlandse huiskamers, maar het oer-Hollandse spel is allang niet meer alleen van ons. Op het WK Sjoelen in het Drentse Zwartemeer strijden dit weekend honderden deelnemers uit zestien landen om de wereldtitel. Nederland voert nog altijd de boventoon, maar de sport groeit hard over de grens.

De internationalisering van de sport gaat snel. In verschillende landen heeft sjoelen inmiddels een eigen naam gekregen, zoals Jakkelo of Shuffleboard. Ook is besloten een internationale bond op te richten, zodat de sport wereldwijd serieuzer genomen kan worden en verder kan groeien. Op het WK is goed te zien dat sjoelen allang niet meer alleen een Hollands tijdverdrijf is, maar steeds meer uitgroeit tot een internationale sport.

In de video zie je hoe fanatiek de strijd om de wereldtitel verloopt.