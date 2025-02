Daverend applaus voor kunstschaatsster Lindsay van Zundert bij afscheid: 'Nu genieten'

Tientallen jaren na de successen van Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra was het Lindsay van Zundert die ons land eindelijk weer enthousiast wist te maken voor het kunstschaatsen. Vooral nadat ze zich op haar 16e op haar eerste WK wist te plaatsen voor de Olympische Spelen in Beijing, nota bene als eerste Nederlandse in 46 jaar.

Na deelnames aan verschillende EK's en WK's en zes gewonnen Nederlandse kampioenschappen voelde het tijd om te stoppen, en dat kwam als grote verrassing voor haar publiek. Zaterdag klapten diezelfde toeschouwers in het IJssportcentrum in Tilburg de handen voor haar stuk tijdens haar officiële afscheid van de sport, onder toeziend oog van haar trotse familieleden (zie bovenstaande video).

Stoppen

"Ik ben best jong om te stoppen, maar het heeft geen zin meer om er zoveel geld en energie in te steken. Ik heb het maximale eruit gehaald. Meer kon ik niet geven. Op het ijs vielen de prestaties tegen. De vele trainingsuren betaalden zich niet meer uit en dat leidde tot minder plezier", aldus Van Zundert eerder, die in juni vorig jaar voor zichzelf het besluit nam om te stoppen.

"Het voelt als een kleine eer om mensen nu zo te bedanken", zegt ze zaterdag tegen Hart van Nederland. "Het reizen was super leuk, maar dat strakke regime is er nu vanaf. Nu is het gewoon werken en genieten van de dingen die ik kan doen."

Carrièreswitch

Van Zundert deed twee jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Beijing. Daarmee was ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 in Innsbruck. Van Zundert eindigde als achttiende.

Op dit moment doet ze een opleiding bij de KNSB om coach te worden. "Het bevalt heel goed en ik heb het naar mijn zin op de ijsbaan om les te geven. Zo kan een carrièreswitch gaan."