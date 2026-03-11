Volg Hart van Nederland
Beune wint weddenschap door De Boo te verslaan op de 3 kilometer

Gisteren, 23:05

Het begon als een grap. Jenning de Boo, de afgelopen Olympische Winterspelen goed voor twee zilveren medailles, zei tegen Kjeld Nuis dat hij zijn vriendin Joy Beune wel eventjes zou verslaan op een afstand van drie kilometer. Beune, die zelf goed was voor één zilveren plak, ging de weddenschap graag aan. Beune won uiteindelijk.

De tweestrijd werd beslist tijdens de jaarlijkse schaatswedstrijd om De Zilveren Bal, waarmee ieder jaar het schaatsjaar wordt afgesloten. In de Elfstedenhal in Leeuwarden was Beune bijna precies een seconde sneller dan Jenning de Boo. En dat terwijl De Boo nog voortvarend van start ging en hij een ruime voorsprong had op Joy Beune.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

