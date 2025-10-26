Baanwielrenner Harrie Lavreysen voor de 7de keer op rij wereldkampioen sprint

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is voor de zevende keer op rij wereldkampioen geworden op de sprint. De 28-jarige Brabander versloeg in de finale de Brit Matthew Richardson in twee heats.

Voor Lavreysen was het zijn vierde wereldtitel op de WK in Chili. Eerder was hij daar de beste op de teamsprint - samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland - op de keirin en de kilometer tijdrit.

Lavreysen kondigde donderdag na zijn winst op de keirin - zijn tweede goud - aan voor vier titels te gaan op de piste van Santiago. "Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd", verklaarde hij zijn plan. In totaal heeft hij nu al twintig wereldtitels verzameld.

Op de Spelen van Parijs versloeg hij Richardson ook in de finale. De Brit kwam toen nog uit voor Australië en geldt de laatste jaren als Lavreysens grootste concurrent. Het brons was voor de Australiër Leigh Hoffman, die Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago versloeg.

Nederlands succes

Lavreysen is sinds 2019 onbedreigd aan de macht op de sprint. Daarvoor was zijn doorbraak op de WK van 2017 in Hongkong, waar hij op 20-jarige leeftijd achter de Rus Denis Dmitrjev het zilver pakte. Twee jaar later volgde zijn eerste wereldtitel op het koningsnummer in een finale met landgenoot Jeffrey Hoogland als tegenstander.

Op WK's werd hij sindsdien op de sprint niet meer verslagen, terwijl hij ook op andere disciplines (teamsprint, keirin en kilometer tijdrit) dertien wereldtitels bij elkaar fietste. Met vijf gouden olympische medailles, vergaard in Tokio (2021) en Parijs (2024), is hij bovendien Nederlands succesvolste mannelijke olympiër. Over drie jaar wil hij dat record verder aanscherpen in Los Angeles en ook de gestopte schaatsster Ireen Wüst (zes keer goud) inhalen.