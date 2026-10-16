Rietje (87) traint wekelijks om wereldrecord op 100 meter te halen

Achter de geraniums gaan zitten? Dat staat niet in het woordenboek van de 87-jarige Rietje uit Amsterdam. In plaats daarvan staat Rietje meerdere malen per week op de atletiekbaan. Daar traint ze voor een bijzonder doel: op haar 100e nog een wereldrecord lopen op de 100 meter.

De Amsterdamse laat zich niet stoppen door haar hoge leeftijd en haalt inspiratie uit de Verenigde Staten. Daar zijn er meerdere 100-jarigen die meedoen aan atletiekwedstrijden.

Twee kunstheupen

Rietje laat zich evenmin tegenhouden door het feit dat ze twee kunstheupen heeft. Toen ze bij de dokter kwam om te vragen of meedoen aan een verspringwedstrijd eventueel gevaarlijk zou zijn met twee kunstheupen, antwoordde de dokter dat hij geen idee had. Deze vraag had nog nooit iemand hem gesteld.

"Ik probeer het gewoon", was het motto van Rietje. En dat leverde haar zowaar een Nederlands record op in de leeftijdsklasse van 85 plus: bij een toernooi in Duitsland sprong de 87-jarige maar liefst 3 meter.

Rietje heeft nu een nieuw ultiem doel voor ogen. "Ik wil de 100 halen en dan een wereldrecord op de 100 meter lopen."